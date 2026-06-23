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Halk TV Magazin Ünlü oyuncu Ibiza’da görüntülendi! Kayalıklardan denize böyle atladı

Ünlü oyuncu Ibiza’da görüntülendi! Kayalıklardan denize böyle atladı

Ünlü oyuncu Jared Leto, tatil için bulunduğu Ibiza’da kayalıklardan denize atlayarak dikkat çekti. Siyah dalış kıyafetiyle görüntülenen Leto’nun o anları objektiflere yansıdı.

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Ünlü oyuncu Ibiza’da görüntülendi! Kayalıklardan denize böyle atladı

Dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto, yaz tatilini geçirmek için İspanya’nın gözde turizm merkezlerinden Ibiza’yı tercih etti. Oscar ödüllü oyuncu ve Thirty Seconds to Mars grubunun solisti olan Leto, adrenalin dolu anlarıyla dikkat çekti.

54 yaşındaki ünlü oyuncu, yaz tatili için Akdeniz’in en popüler destinasyonlarından biri olan Ibiza’yı seçti. Leto, gününü deniz ve güneşin keyfini çıkararak geçirdi.

Ünlü oyuncu Ibiza’da görüntülendi! Kayalıklardan denize böyle atladı - Resim : 1

KAYALIKLARDAN DENİZE ATLADI

Siyah bir dalış kıyafeti giyen Jared Leto, kayalıklardan Akdeniz sularına atladı. Oyuncunun bu hareketi çevrede bulunanlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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Denize atlayışının ardından Leto, kendisini bekleyen tekneye çıkarak kıyıdan uzaklaştı. ,

Hollywood’un ünlü isimlerinden biri olan Jared Leto, 2014 yılında Dallas Buyers Club filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı.

Ünlü oyuncu Ibiza’da görüntülendi! Kayalıklardan denize böyle atladı - Resim : 3

Ünlü oyuncu Ibiza’da görüntülendi! Kayalıklardan denize böyle atladı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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