Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi
70 ve 80'li yılların efsane aktörü Richard O'Sullivan, 23 yıldır kaldığı huzurevinde 82 yaşında vefat etti. Acı haberi oğlu duyurdu.
İngiliz televizyon tarihinin unutulmaz komedi oyuncularından biri olan Richard O'Sullivan, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
2003 yılında geçirdiği felç sonrasında oyunculuk kariyerini tamamen noktalayan usta sanatçı, yaklaşık 23 yıldır Londra’da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.
Acı haberi kamuoyuna duyuran oğlu James O'Sullivan, babasının televizyon ekranlarında göründüğü kadar gerçek hayatında da son derece kibar, esprili ve sevgi dolu bir insan olduğunu belirtti.
Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve 1970'lerde başrolünü üstlendiği "Man About the House" dizisindeki Robin Tripp karakteriyle şöhretin zirvesine ulaşan O'Sullivan, modern televizyon komedisinin öncülerinden biri oldu.
Bu başarının ardından gelen "Robin's Nest" dizisiyle ekran yürüyüşünü sürdüren usta aktör, birçok ülkede de ilgiyle izlenen yapımlara imza attı.
1970'lerin sonunda dramatik ve macera yeteneğini de konuşturduğu dönem dizisi "Dick Turpin" ile hayran kitlesini genişleten ünlü oyuncu, 1980'li yıllarda ise "Me and My Girl" dizisinde dul bir babanın kızını büyütme hikayesini canlandırarak hafızalara kazındı.
2000'li yılların başından bu yana sağlık sorunları nedeniyle tamamen inzivaya çekilen Richard O'Sullivan'ın vefatı, başta İngiliz sanat camiası olmak üzere dünya genelindeki hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.