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Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi

70 ve 80'li yılların efsane aktörü Richard O'Sullivan, 23 yıldır kaldığı huzurevinde 82 yaşında vefat etti. Acı haberi oğlu duyurdu.

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Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 1
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İngiliz televizyon tarihinin unutulmaz komedi oyuncularından biri olan Richard O'Sullivan, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 2
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2003 yılında geçirdiği felç sonrasında oyunculuk kariyerini tamamen noktalayan usta sanatçı, yaklaşık 23 yıldır Londra’da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.

Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 3
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Acı haberi kamuoyuna duyuran oğlu James O'Sullivan, babasının televizyon ekranlarında göründüğü kadar gerçek hayatında da son derece kibar, esprili ve sevgi dolu bir insan olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 4
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Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve 1970'lerde başrolünü üstlendiği "Man About the House" dizisindeki Robin Tripp karakteriyle şöhretin zirvesine ulaşan O'Sullivan, modern televizyon komedisinin öncülerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 5
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Bu başarının ardından gelen "Robin's Nest" dizisiyle ekran yürüyüşünü sürdüren usta aktör, birçok ülkede de ilgiyle izlenen yapımlara imza attı.

Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 6
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1970'lerin sonunda dramatik ve macera yeteneğini de konuşturduğu dönem dizisi "Dick Turpin" ile hayran kitlesini genişleten ünlü oyuncu, 1980'li yıllarda ise "Me and My Girl" dizisinde dul bir babanın kızını büyütme hikayesini canlandırarak hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti: Acı haberi oğlu verdi - Fotoğraf: 7
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2000'li yılların başından bu yana sağlık sorunları nedeniyle tamamen inzivaya çekilen Richard O'Sullivan'ın vefatı, başta İngiliz sanat camiası olmak üzere dünya genelindeki hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

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