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Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı!

Dünyaca ünlü oyuncu Zac Efron, hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı. Avustralya’da doğayla iç içe inşa edilen yapının büyük bölümünde kenevir kullanıldı.

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Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı!

Hollywood yıldızı Zac Efron, doğayla iç içe, sürdürülebilir malzemelerle inşa edilen sıra dışı hayal evi projesini hayata geçirdi. Ünlü oyuncunun Avustralya’da başlattığı dev proje, hem tasarımı hem de milyonlarca dolarlık maliyetiyle dikkat çekiyor.

High School Musical filmiyle tanınan Zac Efron, Avustralya’da 128 hektarlık geniş bir arazi üzerine kurulan özel bir yaşam alanı inşa ettiriyor.

Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı! - Resim : 1

Efron’un uzun süredir hayalini kurduğu bu proje, şehir hayatından uzaklaşarak doğaya daha yakın bir yaşam sürme isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

KENEVİRDEN YAPILIYOR

Hollanda-Avustralyalı tasarımcı Joost Bakker tarafından “FutureCave” ismiyle geliştirilen yapı, tamamen çevre dostu malzemelerle inşa ediliyor.

Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı! - Resim : 2

Evin büyük bölümünde kenevir bazlı malzemeler kullanılıyor. İç duvarlardan mobilyalara, hatta yatak ve perde gibi ev eşyalarına kadar birçok detayın sürdürülebilir materyallerden üretildiği belirtiliyor.

Ev, yağmur ormanları, şelaleler ve yüzlerce yıllık ağaçlarla çevrili bir doğal alanın içine konumlandırılıyor.

Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı! - Resim : 3

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“HAYATIMI YAVAŞLATMAK İSTİYORUM”

Zac Efron, projeyle ilgili yaptığı açıklamada yoğun kariyer temposundan uzaklaşma isteğini şu sözlerle dile getirdi:

“Hayatımı yavaşlatmak istiyorum. Filmler ve tanıtım turları arasında en büyük hedefim kendime zaman ayırmak, dinlenmek ve doğayla mümkün olduğunca iç içe olmak.”

Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı! - Resim : 5

Ünlü oyuncu, bu arazinin kendisi için “yenilenme ve sakinleşme” alanı olduğunu da vurguladı.

Henüz resmi maliyet açıklanmasa da, kullanılan özel tasarım, geniş arazi ve sürdürülebilir yapı teknolojileri nedeniyle proje için milyonlarca dolar harcandığı belirtiliyor.

Ünlü oyuncu hayalindeki ev için milyon dolarları gözden çıkardı! - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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