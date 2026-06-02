Londra’daki tiyatro oyununun ardından sahneye geri dönen ünlü oyuncu Rosamund Pike, oyun sırasında telefonuyla mesajlaşan bir seyirciye tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu dayanamadı: Sahneye dönüp seyirciyi uyardı
İngiliz oyuncu Rosamund Pike, Londra’daki Wyndham Tiyatrosu’nda sahnelenen “Inter Alia” adlı oyunun ardından seyircilere yönelik yaptığı konuşmayla gündem oldu.

Gösteri sonrasında sahneden ayrıldıktan sonra yeniden geri dönen ünlü oyuncu, salondaki bir seyirciyi telefonda mesajlaşması nedeniyle uyardı.

"Kim olduğunuzu biliyorsunuz"

Bir seyircinin oyun sırasında mesajlaştığını gördüğünü söyleyen Pike, bu durumun dikkat dağıttığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Kim olduğunuzu biliyorsunuz ve sizi özellikle hedef almayacağım” diyerek bir uyarıda bulundu.

"BUNLARI SAHNEDEN GÖRÜYORUZ, HİSSEDİYORUZ"

"Belki çok önemliydi, belki siz bir doktorsunuz ve birinin hayatını kurtarıyorsunuz, umarım öyledir, ama bunları sahneden görüyoruz, hissediyoruz" ifadelerini kullanan Pike, konuşmasıyla salondan alkış aldı.

