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Halk TV Magazin Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi

Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi

Ünlü oyuncu Aslı İnandık, reklamcı sevgilisi Cem Arıdağ'dan aldığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi. Tektaş yüzüğüyle paylaşım yapan İnandık, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi - Fotoğraf: 1
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Bir süredir reklamcı Cem Arıdağ ile aşk yaşayan oyuncu Aslı İnandık, aldığı evlilik teklifine "Evet" diyerek ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi - Fotoğraf: 2
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Aslı İnandık ile Cem Arıdağ'ın ilişkisi, 2024 yılının aralık ayında katıldıkları bir davette ortaya çıkmıştı. Gözlerden uzak birliktelik yaşayan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi - Fotoğraf: 3
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Cem Arıdağ'ın yaptığı evlilik teklifini kabul eden İnandık, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi - Fotoğraf: 4
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36 yaşındaki oyuncu, evlilik teklifinin ardından tektaş yüzüğünü gösterdiği kareyi yayımladı. Paylaşımına "Evet dedim" notunu düşen İnandık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi - Fotoğraf: 5
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Aslı İnandık, 2018 yılında o dönemki menajeri Ahad Kazmaz ile evlenmişti. Çiftin evliliği 2024 yılının nisan ayında sona ermişti.

Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi - Fotoğraf: 6
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Sosyal medyadaki taklit videolarıyla popülerlik kazanan İnandık, Gülse Birsel'in davetiyle Yalan Dünya dizisinde ilk kez televizyona çıkmıştı.

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