Ünlü oyuncu 2. kez evleniyor: Tektaşını gösterip müjdeyi verdi
Ünlü oyuncu Aslı İnandık, reklamcı sevgilisi Cem Arıdağ'dan aldığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi. Tektaş yüzüğüyle paylaşım yapan İnandık, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Bir süredir reklamcı Cem Arıdağ ile aşk yaşayan oyuncu Aslı İnandık, aldığı evlilik teklifine "Evet" diyerek ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını duyurdu.
Aslı İnandık ile Cem Arıdağ'ın ilişkisi, 2024 yılının aralık ayında katıldıkları bir davette ortaya çıkmıştı. Gözlerden uzak birliktelik yaşayan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
Cem Arıdağ'ın yaptığı evlilik teklifini kabul eden İnandık, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
36 yaşındaki oyuncu, evlilik teklifinin ardından tektaş yüzüğünü gösterdiği kareyi yayımladı. Paylaşımına "Evet dedim" notunu düşen İnandık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Aslı İnandık, 2018 yılında o dönemki menajeri Ahad Kazmaz ile evlenmişti. Çiftin evliliği 2024 yılının nisan ayında sona ermişti.
Sosyal medyadaki taklit videolarıyla popülerlik kazanan İnandık, Gülse Birsel'in davetiyle Yalan Dünya dizisinde ilk kez televizyona çıkmıştı.