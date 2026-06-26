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Ünlü modacının cenazesinde 'saf tutma' tartışması!

Ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu'nun cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Kızı ve bazı kadın yakınlarının ön sırada saf tutmak istemesi üzerine imam ile aralarında kısa süreli tartışma çıktı.

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Ünlü modacının cenazesinde 'saf tutma' tartışması!
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Türk modasının duayen isimlerinden, "Madam Z" olarak tanınan Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında hayata veda etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde ise cenaze namazı öncesinde yaşanan "saf tutma" tartışması dikkat çekti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Zühal Yorgancıoğlu için dün İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende, usta modacı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü modacının cenazesinde 'saf tutma' tartışması! - Resim : 1

CENAZE NAMAZI ÖNCESİ GERGİNLİK

Cenaze namazı öncesinde Yorgancıoğlu'nun kızı Müberra Yorgancıoğlu ile bazı kadın yakınları ön sırada saf tutmak istedi. Ancak imam, buna izin veremeyeceğini belirtti.

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Bu sırada tartışmaya dahil olan Yorgancıoğlu'nun oğlu Faruk Yorgancıoğlu, kadınların cenaze namazında saf tutmasında bir sakınca olmadığını savunarak imama itiraz etti. İtirazlara rağmen imam Salih Bayram kararını değiştirmedi.

Ünlü modacının cenazesinde 'saf tutma' tartışması! - Resim : 3

Tartışmanın uzaması üzerine bazı kişiler, duruma tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından kadınlar ön saftan ayrıldı ve cenaze namazı kılındı.

Ünlü modacının cenazesinde 'saf tutma' tartışması! - Resim : 4

Ünlü modacının cenazesinde 'saf tutma' tartışması! - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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