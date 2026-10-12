Ünlü kanlı balta satışa çıkıyor: Milyonluk fiyatı dudak uçuklatıyor!

Sinema tarihinin en dehşet verici, en unutulmaz sahnelerinden birini gözünüzün önüne getirin. Kapının arkasından beliren o karanlık öfkeyi, beyaz perdeye kazınan o çılgın bakışları ve o an elimizi ayağımızı buz kestiren o tek bir nesneyi...

İşte Hollywood tarihinin akıllara kazınan o efsanevi objesi, yıllar sonra saklandığı gizli arşivden çıkarıldı ve dev bir adımla yeni sahibini aramaya başladı.

Stanley Kubrick'in 1980 yapımı başyapıtı The Shining’de Jack Nicholson'ın o tüyler ürperten katliam sahnesinde elinden düşürmediği meşhur yangın baltası, sinema dünyasında adeta deprem etkisi yaratan bir kararla açık artırmaya çıkıyor.

Koleksiyonerlerin ve sinemaseverlerin sahip olmak için adeta yarışacağı bu ikonik aksesuar, efsanevi filmin arkasındaki tüyler ürperten ve bugüne kadar çok az kişinin bildiği sırlarla birlikte vitrine çıktı..

KATLİAM SAHNESİNDEKİ BALTANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Stanley Kubrick koleksiyonu müzayedesinde baltanın 66.000 dolara kadar alıcı bulması beklenirken, dev etkinlik 3 Şubat'ta Londra'da kapılarını açacak. Müzayede öncesinde parçalar New York, Los Angeles ve Paris'teki Bonhams müzayede evlerinde sergilenerek meraklıların beğenisine sunulacak.

OVERLOOK OTELİ'NDEKİ KANLI SAHNENİN GİZLİ DETAYLARI DA ŞAŞIRTIYOR

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan yapımda, Overlook Oteli'nde deliliğe sürüklenen Jack Torrance karakterinin otelin baş aşçısı Dick Hallorann'ı öldürdüğü sahnede kullanılan bu balta, aslında büyüleyici bir mühendislik detayına sahip. Metalik bir görünüm kazandırılan folyo bant ve levhayla kaplı poliüretan köpükten yapılan aksesuarın ön tarafında gerçek bir bıçak bulunmuyor.

Bunun yerine baltanın baş kısmında, oyuncu Scatman Crothers'ın ceketinin altına gizlenen sahte kan torbalarını patlatacak iki sivri uçlu cıvata yer alıyor. Filmin tek cinayet sahnesinde Crothers’ı Nicholson'ın gaddarca savurduğu darbelerden korumak adına köpük, fiberglas ve çelik levhadan oluşan çok katmanlı bir göğüs zırhı kullanıldığı biliniyor.

Sette 23 adede yakın sahte balta bulunmasına karşın bu sahte kan patlatan cıvatalı sistemden yalnızca 3 adet üretildi. Bunlardan biri daha önce satılırken diğeri Warner Bros. arşivinde korunuyor; müzayedeye çıkan bu üçüncü balta ise Kubrick'in kişisel koleksiyonundan geliyor ve üzerinde hâlâ dönemin sahte kan izlerini barındırıyor.

1.1 MİLYON DOLARLIK YILDIZ BEBEK VE KUBRİCK’İN SATRANÇ TAKIMI DA VİTRİNDE

Açık artırma yalnızca The Shining ile sınırlı kalmıyor. 2001: Bir Uzay Macerası filminden tanıdığımız, evrimi ve saflığı simgeleyen 68 santimetrelik ünlü fiberglas "Yıldız Bebek" figürünün 1,1 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması öngörülüyor. Müzayedede ayrıca The Shining’deki ikiz kız kardeşlerin giydiği fırfırlı mavi elbiseler, diz çorapları, rugan ayakkabılar ve yapım aşamasında kullanılan klaket de yer alıyor.

Kubrick’in kariyeri boyunca kullandığı yeşil kanvaslı ve özel senaryo kutulu yönetmen koltuğu, notlandırılmış senaryoları ve çekim aralarında oyuncularla kapıştığı kişisel satranç takımı da açık artırmanın göze çarpan diğer parçaları arasında bulunuyor. Smithsonian magazine'nin haberine göre, yönetmenin üvey kızı Katharina Kubrick, bu eşsiz parçaların yeni yuvalarına kavuşarak gelecek nesil sinemaseverlere ilham vermesini umduklarını ifade ediyor.