Off Campus dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Mika Abdalla, özel hayatıyla gündeme geldi.

Abdalla ile oyuncu Jake Short’un nişan attıkları ortaya çıktı. Dört yıllık ilişki böylece sona ermiş oldu.

Mika Abdalla’nın temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, çiftin yollarını ayırdığı doğrulanırken, “Mika ve Jake artık birlikte değil. Birbirlerini desteklemeye devam ediyorlar ve dostane ilişkilerini sürdürüyorlar. Bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyorlar” ifadeleri kullanıldı.

SETTE BAŞLAYAN AŞK MUTLU SONLA BİTMEDİ

Abdalla ve Short’un yolları ilk kez 2021 yılında Sex Appeal filminin setinde kesişmişti.

Kısa süre sonra aşk yaşamaya başlayan çiftin nişanlandığı ise dört yıl sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. Ancak ünlü çiftin ilişkisi sona erdi.