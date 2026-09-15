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Halk TV Magazin Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor

Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor

The Gentlemen dizisinin yeni sezonu öncesi, yönetmen Guy Ritchie'nin, Yüzüklerin Efendisi yıldızları Elijah Wood ve Orlando Bloom'u kadroya katmak istediği öne sürüldü.

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Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor - Fotoğraf: 1
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Netflix'in ünlü dizisi The Gentlemen'ın üçüncü sezonu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dizinin yaratıcısı Guy Ritchie'nin, Yüzüklerin Efendisi serisinin iki yıldızını yeni sezonda rol almaları için kadroya dahil etmek istediği öne sürüldü.

Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor - Fotoğraf: 2
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İddiaya göre Guy Ritchie, üçüncü sezonun oyuncu kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü yönetmenin, Elijah Wood ve Orlando Bloom ile anlaşmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor - Fotoğraf: 3
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Henüz iki oyuncuyla da resmi bir anlaşma yapılmadı. Ancak Elijah Wood'un dizide bir kötü karakteri canlandırmasının planlandığı, Orlando Bloom'un da Ritchie'nin öncelikli oyuncu adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor - Fotoğraf: 4
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Elijah Wood ve Orlando Bloom'un projeye dahil olması halinde, iki oyuncu yıllar sonra aynı yapımda yeniden bir araya gelecek.

Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor - Fotoğraf: 5
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Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Wood, Frodo Baggins karakterini; Bloom ise Legolas'ı canlandırmıştı. İkilinin yıllar sonra aynı dizide buluşma ihtimali, serinin hayranları arasında da büyük heyecan yarattı.

Ünlü dizinin yeni sezonunda büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi'nin iki yıldızını istiyor - Fotoğraf: 6
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Yapımdan bir kaynak, The Gentlemenın şu sıralar televizyon dünyasının en dikkat çeken dizilerinden biri olduğunu belirterek Guy Ritchie'nin üçüncü sezon için büyük planlar yaptığını söyledi.

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