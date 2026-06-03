Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın dün akşam ortaya çıkan görüntülerinin ardından, Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan açıklama geldi.

Sosyal medyada Öner'in, nişanlıyken Zeynep Atılgan ile ilişkiye başladığı iddialarıyla ilgili konuşan Livanur Aydın, "Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi" ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanmış, ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş ve ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.

Ayrılığın ardından ortaya atılan ve uzun süre konuşulan iddialar yeniden gündem oldu. İddialara göre Ali Öner’in, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yakınlaştığı ve bu nedenle Aydın ile ilişkisinin bittiği öne sürüldü.

Zeynep Atılgan

Dün akşam dizinin sezon finali yemeğinde Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın bir araya gelmesi ve gecedeki samimi görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu kareler, eski iddiaların yeniden konuşulmasına neden oldu.

"İSMİMİN HALA BU KONUYLA BİRLİKTE ANILMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

Yaşananların ardından Livanur Aydın sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

"HER ŞEY ZATEN GÖRÜNÜR VE ANLAŞILIR DURUMDA"

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

"HERHANGİ BİR ŞEYİ ANLATMA YA DA TARTIŞMA NİYETİNDE DEĞİLİM"