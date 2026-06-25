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Halk TV Magazin Ünlü çiftin düğünü için sokaklar 3 günlüğüne kapatılacak!

Ünlü çiftin düğünü için sokaklar 3 günlüğüne kapatılacak!

Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin 3 Temmuz’da yapılması planlanan düğünü için New York’ta Madison Square Garden çevresindeki bazı sokakların 3 günlüğüne kapatılacağı öğrenildi.

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Ünlü çiftin düğünü için sokaklar 3 günlüğüne kapatılacak!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce çiftinin düğünü için New York’ta geniş güvenlik ve trafik önlemleri alındı. 3 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen etkinlik nedeniyle Madison Square Garden çevresindeki bazı sokakların üç günlüğüne kapatılacağı ortaya çıktı.

New York Times’a göre, 2–4 Temmuz tarihleri arasında Madison Square Garden çevresinde yol kapatma izni talep edildi. Bu düzenlemenin “3 Temmuz’daki özel bir etkinlik” için yapıldığı belirtildi.

Ünlü çiftin düğünü için sokaklar 3 günlüğüne kapatılacak! - Resim : 1

500 İLA 999 KİŞİ KATILACAK

Etkinlik planlama şirketinin başvurusunda, organizasyona yaklaşık 500 ila 999 kişinin katılacağı bilgisi yer aldı. Ayrıca arena çevresinde çadır kurulması ve lojistik alan düzenlemeleri için de izin istendi.

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YILIN DÜĞÜNÜ MERAKLA BEKLENİYOR

Eylül 2023’ten bu yana birlikte olan Swift ve Kelce çifti, ilişkilerini geçtiğimiz yıl nişanla taçlandırmıştı. Gözler şimdi 3 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen düğüne çevrildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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