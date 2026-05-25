Ünlü çiftin 186 milyonluk evinde kaçak tadilat krizi! Apar topar durduruldu

Yaklaşık 186 milyon TL değerindeki tarihi malikanelerinde izinsiz tadilata başladıkları ortaya çıkan ünlü İngiliz çift Josh Widdecombe ile Rose Hanson, tadilatı apar topar durdurmak zorunda kaldı.

İngiliz komedyen ve sunucu Josh Widdecombe ile yapımcı eşi Rose Hanson, 3 milyon sterlin yani yaklaşık 186 milyon TL değerindeki lüks malikanelerinde yaşanan krizle gündeme geldi. Çiftin, tarihi statüdeki evde gerekli izinleri almadan tadilata başladığı ortaya çıktı.

Widdecombe ve eşi Hanson, kısa süre önce taşındıkları tarihi evde kapsamlı yenileme çalışmalarına başlamıştı. Ancak belediyeye sunulan planlama belgeleri, çiftin gerekli izinleri almadan harekete geçtiğini gözler önüne serdi.

Durumun fark edilmesinin ardından tadilat çalışmalarının apar topar durdurulduğu öğrenildi.

TADİLAT ASKIYA ALINDI

Çift adına yapılan sonradan ruhsat başvurusunda, yaşanan süreç “üzücü” olarak tanımlandı. Açıklamada, eksikliğin anlaşılmasıyla birlikte çalışmaların hemen askıya alındığı belirtildi.

Başvuru belgelerinde Rose Hanson’ın, tadilatın başladığını ancak tamamlanmadığını resmi olarak bildirdiği ortaya çıktı.

Projede, yıllar önce kapatılan tarihi bir kapının yeniden açılması, iç bölmelerin değiştirilmesi ve bahçeye yeni bir giriş yapılması gibi düzenlemeler yer alıyordu.

Yetkililere sunulan belgelerde, değişikliklerin evin tarihi dokusuna zarar vermeyeceği savunuldu.

BELEDİYE SONUNDA ONAY VERDİ

Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine belediye planlama yetkilileri projeye daha sonra onay verdi. Yetkililer, yapılacak değişikliklerin büyük ölçüde “olumlu” ya da “nötr” etkiler taşıdığını değerlendirdi.

