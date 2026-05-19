Ülkesi zengin kendisi külkedisi! Prenses Beşiktaş'taki kiracıyı 'Evim yok' diye çıkarttı

Kişi başına düşen 160 bin doları aşan milli geliriyle dünyanın en zengin ve en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biri olan Lihtenştayn'ın Prensi Rudolf von Liechtenstein'in eşi, Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, kiracısıyla mahkemelik oldu.

Prens Rudolf von Liechtenstein ile 2012'de İstanbul'da evlenen İlhan Tılsım Tanberk, Beşiktaş'taki evinde ikamet eden kiracısı Süleyman K. ile davalık oldu.

Sabah'ın haberine göre, Prenses Tanberk, İstanbul'u ziyaret ettiğinde annesinin evinde geçici olarak kaldığını, 2 çocuğuyla sürekli bir konuta ihtiyacı olduğunu söyleyerek kiracısından evini boşaltmasını istedi.

KARAR ÇIKTI

Kiracı Süleyman K. ise tahliye isteğinin gerçek ve samimi olmadığını, yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini belirtti. Tanberk'in tapu kayıtlarında bir evinin bulunduğu, talebin kabul edilir olduğu belirlendi. "Başka bir evim yok" diyen Tanberk'i haklı bulan mahkeme, kiracının evi tahliye etmesine hükmetti.