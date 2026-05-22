Uğur Güneş 5 yıl sonra geri dönüyor! Almanya'dan Adana'ya...

Ünlü oyuncu Uğur Güneş, başrolünde yer aldığı Rüya Gibi dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeyle anlaştı.

Uğur Güneş‘in yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu “Bir Zamanlar Çukurova”nın ardından 5 yıl sonra yine TimsBİ’nin Adana’da çekeceği “Seni Yazdım Kalbime” kod adlı diziyle el sıkıştı.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği diziyi Yıldız Tunç'un yazdığı öğrenildi.

HİKAYE ALMANYA'DA BAŞLIYOR

Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin hikayesi Almanya’da başlayıp Adana'ya uzayacak. Uğur Güneş, dizide “Kenan” rolüne hayat verecek.

Güneş'e başrolde eşlik edecek kadın oyuncu ve diğer roller için arayış devam ediyor.