Ufuk Özkan doktorundan onay aldı: İmzayı atmak üzere!

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kritik karaciğer nakli operasyonuyla sevenlerini endişelendiren oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklamalarda bulundu. Doktorlarından çalışma izni aldığını belirten Özkan, yeni bir yarışma programı için imza aşamasına geldiklerini söyledi.

50 yaşındaki ünlü oyuncu, yaklaşık 8 saat süren karaciğer nakli ameliyatının ardından uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Sağlığına yeniden kavuşan Özkan, her geçen gün daha iyi hissettiğini belirterek, doktorlarının artık çalışabileceğine karar verdiğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu, "Artık çok iyiyim. Bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım ‘Artık çalışabilecek durumdasın’ dediler." sözleriyle son durumunu paylaştı.

İLK İŞ REKLAM FİLMİ ÇEKTİ

Çalışma onayını alır almaz setlere döndüğünü söyleyen Özkan, ilk olarak bir reklam filmi çektiğini ifade etti.

Ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Ufuk Özkan, yeni projesiyle ilgili de dikkat çeken bir ipucu verdi.

Ünlü oyuncu, "Çok sevdiğim yarışma programlarıyla ilgili bir sürprizimiz var. Bir yarışma programı için anlaşma yapmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.