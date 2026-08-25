Türkiye'nin en zengin kadınlarındandı: Mirasından 2 oğlunu men etti mezarlıkta da istemedi

Türkiye’nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak’ın vefatının ardından yıllar önce hazırladığı vasiyetnamesi açıldı. Boğaz’ın dikkat çeken yalılarından Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi olan Koçak’ın vasiyetnamesinde iki oğlunu mirasından çıkardığı ve vefatının ardından aynı mezarlığa defnedilmelerini istemediği ortaya çıktı.

89 yaşındaki Servet Koçak, 10 Mayıs 2026’da hayatını kaybetti. Koçak’ın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vasiyetnamesinin açılması için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Koçak’ın 12 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesini açıkladı.

Servet Koçak, vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

Hürriyet'in haberine göre, Koçak, oğullarının kendisine karşı evlatlık vazifelerini yerine getirmediğini, fiziksel ve manevi şiddet uyguladıklarını belirterek vasiyetnamesinde şu ifadelere yer verdi:

"Oğlum Recai Koçak, eşimin vefatından sonra kendisine kalan mirası ve benim ona verdiklerimi çarçur etti ve batırdı. Denizli’deki fabrikayı iflas ettirdi. Borçlarını ben ve kız kardeşi Naciye ödedik... Borsayla, uyuşturucuyla, kadınlarla parasını bitirdikçe ‘İntihar edeceğim’ diyerek manevi baskı ile beni sömürdü, sürekli paramı aldı... Sözde beni ziyaret etmek için Yeniköy’deki kızım Naciye ile kaldığım yalıya her geldiğinde istediğini alamayınca çalışanların önünde olay çıkarıp bana ve kızıma hakaret etti, yemekleri yere vurup beni ve kızımı aşağıladı, fiziksel şiddet uyguladı, eşyalara zarar verdi.

"BENİ FAKİRLİĞE MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Son yaptıkları rezalet nedeniyle toplum içine çıkamaz hale geldim. Necati ve Recai birlikte hareket ederek sırf benim elimi kolumu bağlamak için uydurma iddialarla bana vasi tayini davası açtılar. 84 yaşında ayağında protez olan benim kış gününde hastane hastane dolaşmama neden oldular. Mallarıma tedbir koyarak beni fakirliğe mahkûm etmeye çalışıyorlar. Onların yalıya gelip bana ve kızıma şiddet uygulamalarından korktuğum için intifa hakkımı kendi isteğimle yıllar önce kaldırdım. Şimdi bunu dillerine dolayarak kızım Naciye’ye bir sürü iftiralar atmaya çalışıyorlar.

İKİ OĞLUNU MİRASTAN ÇIKARDI

Onların yüzünden eşimden dostumdan kaçar, insan içine çıkamaz hale geldim. Bana karşı evlatlık vazifelerini yerine getirmeyen, bana fiziksel ve manevi şiddet uygulayan, asılsız iddialarla beni vesayet altına almaya çalışan, çevreme karşı utandıran ve küçük düşüren evlatlarım Necati ve Recai Koçak’ı mirasımdan çıkarıyorum. Vefatımda cenazemin kızım Naciye tarafından kaldırılmasını ve eşim Cevat Koçak’ın yanına defnedilmemi, Necati ve Recai Koçak’ın aynı mezar yerine defnine rızam olmadığını, benim yanıma defnedilmemelerini istiyorum."

RECAİ KOÇAK’TAN KARDEŞİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Vasiyetnamenin açılmasının ardından Servet Koçak’ın oğlu Recai Koçak, kendisinin ve ailesinin gizemli araçlar tarafından takip edildiğinden şüphelendiğini ileri sürerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında mahkemeden 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdı.

Aile içindeki miras ve vasiyet tartışmalarının hukuki süreçle birlikte nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.