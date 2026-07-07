Türkan Şoray'ın yıllar sonra gelen itirafı gündem oldu! O projesi hakkında ilk kez konuştu
Yeşilçam'ın efsanesi Türkan Şoray yıllar önce o dönem çok izlenen günümüze de uyarlamasıyla ekranlara gelen bir dizi projesi için başrol teklifi aldığını söyledi.
Türkan Şoray yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Usta oyuncu Çalıkuşu’nun dizi olarak uyarlanmasında başrol teklifi aldığını ancak dizilerde yer almak istemediği için reddettiğini açıkladı.
Reşat Nuri Güntekin‘in eserlerinden biri olan Çalıkuşu dizisi hakkında sosyal medyayı sallayan bir itirafta bulundu. TRT’2 yayınlanan Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Şoray; Çalıkuşu‘nun dizi versiyonu için o dönem başrolün kendisine teklif edildiğini ancak o dönem dizilere karşı olduğu için teklifi kabul etmediğini açıkladı.
Güntekin‘in Çalıkuşu eseri ilk kez 1966 yılında sinema filmi olarak beyaz perdeye yansıtılmıştı. Uyarlamanın başrollerini Türkan Şoray ve Kartal Tibet paylaşıyordu.
Beyaz perdenin ardından roman tam 20 yıl sonra dizi olarak ekrana getirildi. Birebir romana bağlı kalınarak ekrana taşınan dizinin başrollerini ise o dönem Aydan Şener ile Kenan Kalav paylaşmıştı.
1986 yılında TRT ekranlarında yayınlanan dizi dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmiş Feride, karakterine hayat veren Aydan Şener’in geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştı. Aynı dizi 2013 yılında yeniden televizyona uyarlandı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi de başrollerini Burak Özçivit ve Fahriye Evcen paylaşmıştı.