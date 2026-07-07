Türkan Şoray'ın yıllar sonra gelen itirafı gündem oldu! O projesi hakkında ilk kez konuştu

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Reşat Nuri Güntekin‘in eserlerinden biri olan Çalıkuşu dizisi hakkında sosyal medyayı sallayan bir itirafta bulundu. TRT’2 yayınlanan Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Şoray; Çalıkuşu‘nun dizi versiyonu için o dönem başrolün kendisine teklif edildiğini ancak o dönem dizilere karşı olduğu için teklifi kabul etmediğini açıkladı.