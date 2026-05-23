Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yağmur Ünal, Adli Tıp’ta verdiği testin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan diğer isimlerden Eren Kesimer de Adli Tıp’ta verdiği testin ardından serbest bırakılırken, Semiha Bezek ise çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ilinin Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen Mehmet Rahşan tutuklandı.