Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a yürekleri burkan veda! Haberi alır almaz fenalaşmıştı...

Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz eserlerle Yeşilçam'da derin izler bırakan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gören usta ismin vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

TÜRKAN ŞORAY ACI HABERLE FENALAŞTI

Kadir İnanır ile sayısız filmde başrolü paylaşan ve Türk sinemasının efsanevi ikililerinden birini oluşturan usta oyuncu Türkan Şoray’ın ölüm haberini aldığında fenalaştığı öğrenildi. Acı haber üzerine Şoray, derin üzüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuyla paylaştı.

AL YAZMALI'DAN İLYAS'A UNUTULMAZ VEDA

Türkan Şoray, veda mesajında birlikte rol aldıkları kült yapım Selvi Boylum Al Yazmalım'a doğrudan bir gönderme yaparak hislerini kelimelere döktü.

Şoray'ın söz konusu paylaşımının tamamı şöyle:

"Sevgili Kadir;

Günlerdir umutla, gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim…

Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam…

Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde…

Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek.

Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…"