Türkan Şoray Kadir İnanır'ın vefatını öğrenince fenalaştı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Türk sinemasının efsane aktörü Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda ederek tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

TÜRKAN ŞORAY FENALAŞTI, KONUŞAMADI

Kadir İnanır’ın beyaz perdede en çok yakıştırıldığı ve sinema tarihine damga vuran kült yapımlarda birlikte başrolü paylaştığı efsane partneri Türkan Şoray, acı haberle adeta yıkıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ölüm haberini almasıyla birlikte büyük bir sarsıntı geçiren Şoray, fenalaştı. Yaşadığı yoğun duygusal çöküş nedeniyle usta sanatçının konuşmasına devam edemediği öğrenildi.

Sinemanın efsane iki isminin ayrılığı, Yeşilçam’ın en hüzünlü vedalarından biri olarak kayıtlara geçti.

SON KEZ "SİNEMANIN YÜZÜ" OLARAK EL ELE SAHNEDEYDİLER

Efsane ikili Türkan Şoray ve Kadir İnanır, son olarak 3 yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali’nin 30. yılı etkinlikleri kapsamında bir araya gelmişti. Türk sinemasının 60 yılına damga vuran usta oyunculara, festivalde "Sinemanın Yüzü Özel Ödülü" takdim edilmişti.

Ödüllerini almak için el ele sahneye çıkan ikili, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sahnedeki o tarihi görüntüler, ikilinin halkın karşısına çıktığı son ortak kareler olarak hafızalara kazındı.