Türk televizyon tarihinde bir devir kapandı: Senaristi resmen duyurdu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu haftalık dizisi Arka Sokaklar, 751 bölümün ardından ekrana veda etti. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, yapımcı D Media ve yayıncı Kanal D'nin projeye devam etmeme kararı aldığını duyurdu.

Arka Sokaklar dizisinin senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dizinin sona erdiğini resmen duyurdu. Yurdakul, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı takvimde dizinin devamına ilişkin belirsizlik yaşandığını belirtti.

D MEDİA VE KANAL D KARARINI VERDİ

Yurdakul'un açıklamasına göre yapımcı D Media ve yayıncı Kanal D, güncel koşulları değerlendirerek projeye devam etmeme yönünde nihai kararı verdi. Dizinin 21. sezon planlamaları bu kararla birlikte rafa kalktı.

Yurdakul, paylaşımında dizinin seyircisine hakkıyla veda edemediğinin altını çizerek "Ne yazık ki mümkün olmadı" ifadesini kullandı.

2006'DAN BU YANA 751 HAFTA EKRANDA

Merhum yapımcı Türker İnanoğlu'nun kurduğu Erler Film çatısı altında 31 Temmuz 2006 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen dizi, 2022 yılına kadar aynı yapım şirketiyle yoluna devam etti. İnanoğlu'nun Nisan 2024'te vefatının ardından dizi, D Media yapımcılığında üç sezon daha sürdürülerek 20. sezonunu tamamladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir asayiş ekibinin hem meslek hem aile hayatını konu alan yapım, Zafer Ergin'in canlandırdığı 'Rıza Baba' ve Özgür Ozan'ın hayat verdiği 'Hüsnü Çoban' karakterleriyle milyonların hafızasına kazındı.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNİN REKORTMEN DİZİSİ

Arka Sokaklar, yayın süresi, sezon sayısı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi unvanını elinde tutuyordu. Dizi bu süreçte cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı olarak konumunu korudu.

Başrol oyuncularından Özgür Ozan, birkaç hafta önce katıldığı bir ödül töreninde dizinin akıbetine ilişkin konuşmuş ve "Arka Sokaklar'ın Eylül ayından sonra yayınlanmama ihtimali var. 20 yıldır devam eden diziye bir şans daha vermeleri lazımdı" demişti.

'751 HAFTA AYAKTA TUTTUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ'

Senarist Yurdakul, açıklamasını duygusal bir notla tamamladı.

Ozan Yurdakul, "Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz. Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz" diyerek ekranın efsane dizisini uğurladı.