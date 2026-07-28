Türk sinemasının efsanesi geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan tarih verdi

Yılmaz Erdoğan, Feyyaz Uçar’ın sunduğu F90 programında Türk sinemasını ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sinema salonlarının yeniden eski hareketliliğine kavuşması gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu doğrultuda yeni projeler üzerinde çalıştığını açıkladı.

Türk sinemasının yeniden canlanmamasının önemine vurgu yapan Erdoğan, ”Sinemanın sahadan çekiliyor gibi olması çok kötü. Onu geri getirmemiz lazım. Bu sene 2 Aile Arasında’yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle böyle sinemayı geri almalıyız” ifadelerini kullandı



VİZONTELE 3 İÇİN AYRINTILAR PAYLAŞILMADI

Vizontele, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak‘ın birlikte yaptığı senaryosunu da Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Türk komedi sinema filmi olarak hafızalara kazındı. Erdoğan’ açıklamaları Vizontele serisinin hayranlarına heyecanlandırırken, filmin oyuncu kadrosu senaryosu ve çekim takvimine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

2001 yılında başlayan ve 2004’te vizonteleTubaa ile devam eden serinin üçüncü halkası nasıl bir hikayenin izleyeceği sunulacağı merak konusu oldu.

BAŞARILI OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Serinin ilk filmi olarak izleyeceği sunulan Vizontele 1960‘ların sonunda Van’ın gevaş ilçesine televizyonun gelişini mizah ve dram unsurlarını harmanlayarak anlatmıştı. Filmin kadrosunda Demet Akbağ,Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Erdal Tosun gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.,