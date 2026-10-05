Tuba Ünsal Paris'ten apar topar Türkiye'ye döndü! Nedeni ortaya çıktı

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Bir süredir Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Paris'te yaşamını sürdüren Ünsal'ın Türkiye'ye dönüş nedeni de ortaya çıktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuba Ünsal, bir süredir Paris'te yaşadığı hatırlatılınca Türkiye'ye neden döndüğünü açıkladı. Ünsal, oğlunun ayağındaki kırık nedeniyle tedavi süreci için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, ünlü oyuncu, "Oğlumun ayağındaki kırık nedeniyle tedavi için Türkiye'ye geldik" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA GİDİP GELECEK

Oğlunun tedavisi için Türkiye'ye gelen Ünsal, bundan sonraki süreçte yaşamını Fransa ve Türkiye arasında sürdüreceğini belirtti. Ünlü oyuncunun iki ülke arasında gidip geleceği öğrenildi.

Bebek'te arkadaşlarıyla vakit geçiren Tuba Ünsal, kısa açıklamasının ardından yorgun olduğunu belirterek daha fazla konuşmak istemediğini ifade etti.