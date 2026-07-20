Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı! Bir telefonla hayatı altüst oldu

Oyuncu Tuğba Ünsal, annesinin doğum gününde kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci paylaşan Ünsal, annesinin elektroşok tedavisinin ardından sağlığına kavuşmaya başladığını belirterek,” Annemi yoğun bakımdan çıkardık, elektroşokla mucize yaşadık” ifadelerini kullandı.

Kariyeri ve özel hayatıyla da gündeme gelen Ünsal, günler öncesinden annesi için doğum günü sürprizi hazırladığını ancak beklenmedik bir telefonla tüm planlarının değiştiğini anlattı.

Ünlü oyuncu, doğum gününden bir gün önce akşam saatlerinde ablasından gelen mesajla annesinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyledi. Annesinin, kalbiyle ilgili ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini öğrenmesini hemen ardından annesini aradığını belirten Ünsal, telefon konuşması sırasında annesinin fenalaştığını ve yoğun bakım sürecinin başladığını ifade etti.

Ünsal, annesinin sağlık durumuyla ilgili peş peşe açıklamalarda bulundu. Paylaşımında yaşanılan bu zorlu dönemin aile sorgulamasına neden olduğunu da dile getiren Ünsal, yoğun bakım sürecinin ardından annesinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

''BEN BABAMI DOĞDUĞU GÜN KAYBETTİM''

''Güzel oyuncu aynı paylaşımda babasında da benzer bir durum yaşadığını vurguladı. Ünsal şunları söyledi: "Ben babamı doğduğu gün kaybettim. İki yıllık hastane sürecinin sonunda, kendimce çok önemli ve şimdi dönüp bakınca saçma görünen bir sebeple Los Angeles'a gitmiştim. Uçaktan indiğim anda ölüm haberini aldım. Bir gün sonra İstanbul'a geri döndüm. O ucak yolculuğunda büyüdüm ben. İnsan, çok sevdiği birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında her zaman beklenen tepkileri vermiyor. Babam öldüğünde önce rahatlamıştım. İki yıl boyunca hastane koridorlarında, tetkiklerde, kötü haberlerde yaşamıştık. Sonra, tam iki hafta sonra, bir gece yarısı sebepsizce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım.''