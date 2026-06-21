TRT polis baskını sonrası sözleşmesini feshetmişti! Yerine gelen oyuncu belli oldu

TRT tabii platformu için hazırlanan “Ateş Denizi” dizisinin setine yapılan polis baskınının ardından önemli bir değişikliğe gidildi. Sözleşmesi feshedilen Erdem Kaynarca'nın yerine ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç geldi.

Hafta içinde ihbar üzerine “Ateş Denizi” setine narkotik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş, başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan, saç ve kan örnekleri incelenen Kaynarca daha sonra serbest bırakılmıştı.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Yaşanan gelişmelerin ardından yapım ekibi, Erdem Kaynarca ile olan sözleşmeyi feshetti. Çekimleri tamamlanan ve milyonlarca liraya mal olan 3 bölümün ise iptal edilerek kullanılmamasına karar verildi.

BAŞROL İÇİN YENİ İSİM: MUSTAFA MERT KOÇ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibinin yürüttüğü oyuncu arayışının ardından dizinin yeni başrol oyuncusu belli oldu. Gelen son bilgilere göre “Ateş Denizi”nde başrol karakterini artık Mustafa Mert Koç canlandıracak.

Hem geçmiş hem de günümüzde geçen hikâyeye sahip dizide Mustafa Mert Koç’un “Galip” ve “Nezih” isimli iki farklı karaktere hayat vereceği öğrenildi.