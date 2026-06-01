Travis Scott'ın 50 bin liralık Türkiye konserinde skandal! 18 dakikada sahneden indi

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın Türkiye’deki ilk konseri, skandalla sonuçlandı. İstanbul’da gerçekleşen konser, binlerce müzikseverin tepkisine sahne oldu.

Önceden belirtilen saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye çıkan Travis Scott, alışılmış sahne şovunun aksine farklı bir görüntüyle izleyici karşısına çıktı. Yüzünü tamamen kapatan bir atkı ve çeşitli aksesuarlarla performans sergileyen rapçi, konser boyunca yüzünü hiç göstermedi.

PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Bilet fiyatlarının 50 bin TL’ye kadar çıktığı konserde, Scott’ın sahne boyunca seyirciyle hiçbir diyalog kurmaması ve düşük enerjili performansı dikkat çekti.

Binlerce kişinin doldurduğu alanda, sanatçının adeta zoraki bir şekilde sahnede olduğu yorumları yapıldı.

SADECE 18 DAKİKA SAHNEDE KALDI

Uzun bekleyişin ardından Travis Scott’ın sahnede yalnızca 18 dakika kalması, gecenin en tepki çeken anı oldu.

Scott’ın sahneden ayrılmasının ardından binlerce izleyici sanatçıyı yuhalamaya başladı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine ünlü rapçi, protestolar eşliğinde alanı apar topar terk etti.