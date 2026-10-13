Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir

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Hollywood uzmanlarının tahminlerine göre Diggerın yaklaşık 245 milyon dolar zarar etmesi bekleniyor. Filmin yapım ve pazarlama maliyetinin yaklaşık 280 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Bu durumda Digger, Hollywood tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri olarak tarihe geçebilir.