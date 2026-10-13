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Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Digger, gişede beklentilerin gerisinde kaldı. İkinci haftasında bilet satışları yaklaşık yüzde 60 düşen film, Hollywood tarihine geçebilir.

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Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir - Fotoğraf: 1
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Hollywood'un yıldız oyuncularından Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Digger, vizyondaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Kara komedi türündeki yapım, beklenen izleyici ilgisini yakalayamadı.

Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir - Fotoğraf: 2
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Petrol kralı Digger Rockwell karakterini canlandıran Tom Cruise'un filminde gişe düşüşü yaşandı. Diggerın bilet satışları, vizyondaki ikinci haftasının sonunda yaklaşık yüzde 60 geriledi. Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise yaklaşık 35 milyon dolara ulaştı.

Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir - Fotoğraf: 3
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Hollywood uzmanlarının tahminlerine göre Diggerın yaklaşık 245 milyon dolar zarar etmesi bekleniyor. Filmin yapım ve pazarlama maliyetinin yaklaşık 280 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Bu durumda Digger, Hollywood tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri olarak tarihe geçebilir.

Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir - Fotoğraf: 4
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada film çekerken gişe hasılatını düşünmediğini söylemişti. Cruise, izleyiciye ulaşan ve zaman içinde değerini koruyacak yapımlar ortaya koymaya odaklandığını belirtmişti. Ancak Digger'ın gişe performansı, oyuncunun son yıllarda elde ettiği büyük başarılarla tezat oluşturdu.

Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir - Fotoğraf: 5
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Digger'ın gişedeki performansı, yüksek bütçeli filmlerin taşıdığı ticari riskleri yeniden gündeme getirdi. Cutthroat Island, The Adventures of Pluto Nash, Sahara ve John Carter gibi yapımlar da geçmişte büyük mali kayıplarla anılmıştı.

Tom Cruise'a gişe şoku! Tarihe geçebilir - Fotoğraf: 6
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Tom Cruise, Top Gun ve Mission: Impossible gibi yapımlarla dünya çapında büyük gişe başarılarına imza attı. Ancak Digger'ın mevcut performansı, yıldız oyuncunun kariyerindeki diğer büyük yapımlardan ayrışıyor.

Filmin vizyondaki ilerleyen haftalarda nasıl bir sonuç elde edeceği ve Hollywood tarihindeki büyük gişe kayıpları arasında yer alıp almayacağı merak ediliyor.

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