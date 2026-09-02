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Tim Curry’nin ölümündeki gerçek ortaya çıktı

Rocky Horror Picture Show yıldızı Tim Curry'nin 80 yaşında koroner arter hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı. Geçmişteki felç ve böbrek kanseri öyküsü ölüme katkıda bulunsa da ameliyat geçirmediği rapora yansıdı.

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Tim Curry’nin ölümündeki gerçek ortaya çıktı

Efsane yapım Rocky Horror Picture Show ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tim Curry, 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat dünyasını yasa boğan 25 Ağustos’taki acı kaybın ardından, herkesin merakla beklediği resmi raporlar nihayet kamuoyuna sunuldu.

ÖLÜM NEDENİ KORONER ARTER HASTALIĞI OLARAK AÇIKLANDI

Usta aktörün vefatının üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra acı gerçek gün yüzüne çıktı. People dergisinin ulaştığı resmi belgelere göre, Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı yaptığı incelemeler sonucunda Tim Curry’nin ölüm nedenini koroner arter hastalığı olarak tespit etti.

Tim Curry’nin ölümündeki gerçek ortaya çıktı - Resim : 1

FELÇ VE KANSERİN ETKİSİ RAPORDA YER ALDI

Hazırlanan sağlık raporunda, ünlü oyuncunun geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına da geniş yer verildi. Curry’nin daha önce geçirdiği felç ve mücadele ettiği böbrek kanseri öyküsünün, ölümüne katkı sağlayan ikincil faktörler arasında bulunduğu kaydedildi.

Dailymail'in haberine göre, ancak raporda, bu rahatsızlıkların temel ölüm nedeni olan koroner arter hastalığıyla doğrudan bir bağının bulunmadığı net bir şekilde vurgulandı.

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YILLARDIR CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Sinema dünyasının unutulmaz ismi, özellikle 2012 yılında geçirdiği ağır felç sonrasında yürüme yeteneğini kaybetmiş ve uzun yıllar boyunca zorlu sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Los Angeles İl Halk Sağlığı Departmanı’nın yayımladığı raporda ayrıca, Tim Curry’nin koroner arter hastalığı ya da buna bağlı gelişen diğer rahatsızlıkları için herhangi bir cerrahi operasyon veya ameliyat geçirmediği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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