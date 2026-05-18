Tekne kazası geçiren Survivor yarışmacısından ilk mesaj! Bacağı ampute edildi

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, sürat teknesinin çarpması sonucu yaralandı. Bir bacağının ampute edildiği açıklanan yarışmacıdan ilk mesaj geldi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan'da talihsiz bir kaza yaşandı. Balık avlamak için denize açılan 21 yaşındaki yarışmacı Stavros Floros'a sürat teknesi çarptı.

Floros’a hızla müdahale edilirken, yarışmacının ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Yaşanan kazanın ardından ada konseyinde Türk yarışmacılara bilgi veren Acun Ilıcalı, Floros'un bir bacağının ampute edildiğini açıkladı. Genç yarışmacıyı hastanede ziyaret ettiğini belirten Ilıcalı, hayatta kalmasının bir mucize olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Floros'un diğer ayağında da ciddi bir hasar olduğu belirtilirken, tedavi için Miami'ye gönderileceği açıklandı. Hastanede tedavisi süren Floros'tan ise ilk mesaj geldi. Çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen Floros, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aldığım tüm bu sevginin yanında teşekkür etmek çok az kalır, yaşananların tamamı gerçekten bir mucize. Bana bu tebessümü armağan eden hepinize çok teşekkür ederim."

