Tarkan’dan Babalar Günü paylaşımı! Kızıyla karesine beğeni yağdı

Megastar Tarkan, Babalar Günü’ne yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının kızı Liya'yla birlikte yer aldığı kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tarkan’ın paylaşımı, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede gündem oldu.

Megastar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Onu ilk kucağıma aldığımda, kalp atışını kalbimde hissettiğimde her şey değişmişti. Hayat anlam kazanmıştı. Babalık duygusu her şeyin ötesinde müthiş bir duyguydu. Anne baba olarak hanyayı konyayı göreceğimiz günler bizi bekliyordu ve kolay bir yolculuk olmayacaktı ama çocuğunuzun yüzündeki bir gülüşe değerdi.

"ÇOCUK BÜYÜTÜRKEN HATALAR YAPTIM, YAPIYORUM DA"

Evliliği de yeni sınavlar ve zorluklar bekliyordu. Çocuğa adanan, ihmal edilen evlilik, sevgililik ve yol arkadaşlığı. Ama bu başka bir zamanın konusu… Elbette çocuk büyütürken hatalar yaptım, yapıyorum da. Çünkü mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok.

Bir baba olarak benim için önemli olan; çocuğumun kendini güvende hissetmesi, koşulsuzca yanında olduğumu bilmesi, birlikte gülebilmemiz, eğlenebilmemiz ve her şeyden önemlisi onu sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle büyütebilmekti.

Öyle yaptım, yapıyorum.

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLUYORUM"

Kızımın özgüveninde, kendini sevmesinde ve hayata cesaretle bakabilmesinde payım olduğunu görmek benim için en büyük hediye.

Bir de gelip 'Seni seviyorum babacığım' diyerek boynuma sarıldığında, dünyanın en mutlu insanı oluyorum.

Bugün, çocuklarının hayatında sevgiyle, emekle ve varlıklarıyla iz bırakan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun."