Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım Marşı paylaşımı: Güzellikler yolda

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala çok sayıda sanatçı, 24 yıl sonra şampiyonaya katılan A Millî Futbol Takımı için marş yazdı.

Sinan Akçıl, Semicenk ve Edis gibi isimlerin yazdığı marşlar tartışmalara neden olurken çok sayıda müziksever; 2002 Dünya Kupası'na giden A Millî Futbol Takımı için "Bir Oluruz Yolunda" gibi simgeleşmiş bir marşa imza atan Tarkan'dan yeni bir marş talebinde bulundu.

Tartışmalara uzun süre sessiz kalan Megastar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"YENİ MARŞ YAZMAYA NİYETİM YOK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzellikler yolda" diyen Tarkan, yeni bir millî takım marşı yazmayacağını açıkladı.

"Merhabalar canlarım! Biliyorum özleştik. Unutmayın kalp kalbe karşı. Hep aklımdasınız. Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor.Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana..." ifadelerini kullanan Tarkan, paylaşımına bir de şu notu ekledi: