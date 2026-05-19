Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım Marşı paylaşımı: Güzellikler yolda
Dünya Kupası öncesinde A Millî Futbol Takımı ile ilgili marşlar tartışmalara neden olurken Tarkan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Güzellikler yolda" diyen Tarkan, yeni millî takım için marş yazmayacağını açıkladı.
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala çok sayıda sanatçı, 24 yıl sonra şampiyonaya katılan A Millî Futbol Takımı için marş yazdı.
Sinan Akçıl, Semicenk ve Edis gibi isimlerin yazdığı marşlar tartışmalara neden olurken çok sayıda müziksever; 2002 Dünya Kupası'na giden A Millî Futbol Takımı için "Bir Oluruz Yolunda" gibi simgeleşmiş bir marşa imza atan Tarkan'dan yeni bir marş talebinde bulundu.
Tartışmalara uzun süre sessiz kalan Megastar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
"YENİ MARŞ YAZMAYA NİYETİM YOK"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzellikler yolda" diyen Tarkan, yeni bir millî takım marşı yazmayacağını açıkladı.
"Merhabalar canlarım! Biliyorum özleştik. Unutmayın kalp kalbe karşı. Hep aklımdasınız. Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor.Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana..." ifadelerini kullanan Tarkan, paylaşımına bir de şu notu ekledi:
"Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. “Bir oluruz yolunda” gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi. Ha kimileri buna katılır yada katılmaz, başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür yada düşünmez, benim marşım kullanılır yada kullanılmaz v.b. şeylerle de kafayı hiç yormam. Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana. Marştı, şarkıydı filan bunların hepsi küçük bir detay sadece. O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte “bir olalım” Milli Takım'ın yolunda"