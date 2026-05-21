Tan Taşçı'dan gözaltı açıklaması!

Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkan isimlerden birinin Tan Taşçı olduğu belirtildi. Gözaltı haberinin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum. Lütfen itimat etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!"

PAYLAŞIMI SİLİP YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra bu paylaşımı silen Tan Taşçı, yeni bir açıklama yaparak şunları dedi:

"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)