Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Tan Taşçı'dan gözaltı açıklaması!

Tan Taşçı'dan gözaltı açıklaması!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında olduğu belirtilen Tan Taşçı'dan açıklama geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tan Taşçı'dan gözaltı açıklaması!
Son Güncelleme:

Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkan isimlerden birinin Tan Taşçı olduğu belirtildi. Gözaltı haberinin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum. Lütfen itimat etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!"

Tan Taşçı'dan gözaltı açıklaması! - Resim : 1

PAYLAŞIMI SİLİP YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra bu paylaşımı silen Tan Taşçı, yeni bir açıklama yaparak şunları dedi:

"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir."

Tan Taşçı'dan gözaltı açıklaması! - Resim : 2

Son dakika | 25 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek...Son dakika | 25 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek...

NE OLMUŞTU?

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Gözaltı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro