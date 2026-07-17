Tam tamına 40 metre yüksekteydi: Görenler Örümcek Adam sandı!

İngiltere'deki Trinity Leeds alışveriş merkezine gelenler, dev cam kubbenin üzerinde ilerleyen Örümcek Adam kostümlü bir kişiyi görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 40 metre yükseklikte iplerle hareket eden maskeli kişinin gerçek kimliği ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

40 METRE YÜKSEKTE ÖRÜMCEK ADAM GİBİ DOLAŞTI

Alışveriş merkezinin yaklaşık 3 bin 700 metrekarelik (40 bin fit kare) cam kubbesinin içinde ilerleyen kişi, Örümcek Adam kostümüyle iplerden sarkarak cam yüzeyleri temizledi.

Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kubbeyi gören ziyaretçiler, ilk anda karşılarındaki kişinin gerçekten gösteri yapan biri olduğunu düşündü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Maskeli kişi aslında Leeds'te yaşayan 31 yaşındaki Mitchell Payne'di. Payne, ip kullanarak pencere temizliği yapan uzman ekipte görev alıyor. Ulaşılması güç cam kubbenin temizliği için çatıdan halatlarla indirilen Payne, rutin bakım çalışmasını bu kez Örümcek Adam kostümüyle gerçekleştirdi.

YENİ FİLM İÇİN ÖZEL ETKİNLİK

Özel gösteri, Spider-Man: Brand New Day filminin İngiltere'deki gösterimi öncesinde düzenlendi. Trinity Leeds yönetimi, filmin vizyona girmesini kutlamak amacıyla rutin pencere temizliğini dikkat çekici bir etkinliğe dönüştürdü.

İLK KEZ YAPILMADI

Alışveriş merkezi yönetimi daha önce de benzer etkinliklere imza atmıştı. Yaklaşık 9 yıl önce aynı uzman temizlik ekibinin üyeleri, gişe rekorları kıran bir Star Wars filminin gösterimi öncesinde Darth Vader dahil çeşitli karakterlerin kostümlerini giyerek cam kubbeyi temizlemişti.

"İNSANLARIN DİKKATİNİ KESİNLİKLE ÇEKTİ"

whatsthejam'in haberinde yer alan bilgiye göre, Trinity Leeds'in Merkez Direktörü Steven Foster, etkinlikle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Cam kubbemiz şehrin en ikonik simgelerinden biri, bu yüzden üzerinde Örümcek Adam'ı görmek insanların dikkatini kesinlikle çekti."

Foster sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu harika bir görsel an ve bu ayın sonlarında vizyona girecek yeni Örümcek Adam filmini kutlamanın eğlenceli bir yolu."

Pencere temizleme ekibine de teşekkür eden Foster, "Pencere temizleme ekibimiz, cam kubbenin her zaman en parlak görünümünü korumak için yıl boyunca harika bir iş çıkarıyor, ancak bu hafta gerçek hayattaki süper kahramanlar gibi harekete geçerek kendilerini aştılar." dedi.