Sürpriz aşk Cihangir'de ortaya çıktı! Ünlü çift el ele görüntülendi

2022 yılında “Hara” filminde birlikte rol alan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İkilinin ilişkisi, önceki gün belgelendi. Cihangir’de görüntülenen Erdoğan ve Ercan, el ele yürürken objektiflere yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, objektifleri fark eden ünlü çift, gülümseyerek kameraya poz verdi.

"YANLIŞLIKLA EVLENDİK" İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Özellikle Yabancı Damat dizisindeki "Nazlı" karakteriyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan geçen ay özel hayatıyla ilgili yaptığı itirafla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, “Silsile” filminin setinde tanışıp, 2014 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil için "Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik" demiş ve bu açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.