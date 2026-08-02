Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra nostalji hamlesi!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından biri olan “Şahane Pazar” 25 yıl aradan sonra bu kez farklı bir konseptle izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur‘un uzun yıllar sunduğu program, televizyon ekranlarından sahneye taşınıyor.



80 KİŞİLİK PRODÜKSİYON HAZIRLANDI



“Şahane Pazar” adıyla hazırlanan gösteri, 80 kişilik prodüksiyon ekibiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Organizasyonda canlı orkestra, dans gösterileri ve sürpriz konukların yanı sıra seyircinin de gösterinin bir parçası olacağı interaktif bölümler yer alacak.

HAFIZALARA KAZINAN OYUNLARA DA YER VERİLECEK



Birsen Altuntaş‘ın haberine göre; programda hafıza olarak hızlanarak unutulmaz hale gelen “Bardak Oyunu” ve ' 'Yüzük Oyunu'' gibi yarışmaların sahne kurgusuyla harmanlanarak izleyiciyle yeniden buluşması bekleniyor.