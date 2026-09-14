Sosyetik isimden yine sıra dışı aksesuar! Fiyatı ortaya çıktı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde tarzıyla öne çıktı. Sarı renkli kostümünü dikkat çekici bir çantayla tamamlayan Tarkan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yapay çiçeklerle hazırlanan ve vazo görünümünü andıran çanta, Tarkan'ın kombinindeki en dikkat çekici detaydı. Sıra dışı aksesuarıyla davetlilerin ilgisini çeken sosyetik isim, çanta için 30 bin lira ödedi.

İLGİNÇ ÇANTA SEÇİMLERİYLE BİLİNİYOR

Sabah'ın haberine göre, Dila Tarkan, daha önceki davetlerde de alışılmışın dışındaki aksesuar seçimleriyle adından söz ettirmişti. Sosyetik isim, geçtiğimiz dönemlerde makarna şeklindeki bir çanta için 145 bin lira ödemişti.

Tarkan'ın dikkat çeken aksesuarlarından biri de kuş figürlü çantası olmuştu. Sosyetik isim, bu çanta için ise 29 bin lira harcamıştı.

MEYVE MOTİFLİ ŞAPKA DA YAPTIRMIŞTI

Sosyal medyada da binlerce takipçisi olan Dila Tarkan'ın sıra dışı tercihleri çantalarla da sınırlı kalmıyor. Daha önce düzenlediği bebek partisinde de farklı tarzıyla dikkat çeken Tarkan, meyve motiflerinden oluşan özel tasarım bir şapka kullanmıştı.