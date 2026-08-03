Sosyetenin 20 kişilik Mikonos tatilinde hesap nasıl bölüşüldü? Tek tek anlattı

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde kuzeni Derev Clara Köşedağ'ın Mikonos'ta düzenlenen bekarlığa veda partisine katıldı. 20 kişilik kız arkadaş grubuyla gerçekleştirilen lüks tatilin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise tatil masraflarının nasıl paylaşıldığı oldu.

Bekarlığa veda organizasyonu için havalimanında bir araya gelen 20 kişilik sosyetik grup, Mikonos'ta üç katlı bir villada konakladı. Tatil boyunca belirlenen konseptlere uygun kıyafetler giyen grup, farklı mekanlarda eğlenip çeşitli etkinliklere katıldı.

TÜM HARCAMALAR TEK TEK SİSTEME GİRİLİYOR

Lüks tatilin ardından gelen "Bu kadar kalabalık bir grupta hesap nasıl ödeniyor?" sorusuna açıklık getiren Sibil Çetinkaya, yıllardır aynı yöntemi kullandıklarını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Çetinkaya, tatile katılan herkesin ortak bir uygulama grubuna eklendiğini belirterek, yapılan tüm harcamaların bu sisteme kaydedildiğini anlattı.

ŞU KİŞİYE BU KADAR BORCUNUZ VAR DİYE ÇIKIYOR"

Çetinkaya, sistemi şu sözlerle açıkladı:

"O gezide bizimle olan herkesi bu gruba ekliyoruz. Buraya herkes yaptığı harcamayı giriyor. Mesela aramızdan biri market alışverişi yaptı ve 400 Euro harcadı diyelim. Oraya yaptığı harcamayı giriyor ve grupta şu kişiye bu kadar borcunuz var diye çıkıyor. Tatil sonunda herkes birbirine ne kadar ödemesi gerektiğini oradan görüp hallediyor. Bugüne kadar hep bu sistemi uyguladık."