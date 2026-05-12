Son dakika | Yusuf Güney tahliye edildi

Yusuf Güney hakkında yeni bir adli karar çıktı. Yaklaşık bir ay önce cezaevine gönderilen Güney, mahkemenin değerlendirmesi sonucunda ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Güney, yargılama süreci tamamlanana kadar konutunu terk edemeyecek.

TUTUKLAMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Şarkıcı Yusuf Güney, nisan ayında tarihinde bir dijital platformda yayınlanan programa katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yayında Güney’in 'Ayahuska Çayı'na yönelik ifadelerini incelemeye aldı. Yapılan teknik ve hukuki incelemeler sonucunda, Güney’in ifadelerinin uyuşturucu madde kullanımına özendirici nitelikte olduğu saptandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, dijital platformdaki program içeriğinde adı geçen 'Ayahuska Çayı'nın bileşenlerini mercek altına aldı. Yapılan laboratuvar ve mevzuat incelemelerinde, çayın içerisinde bulunan DMT maddesinin Türkiye'deki yasaklı maddeler listesinde yer aldığı belirlendi. Bu tespitin ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yusuf Güney’i gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ VE İLK KARAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Güney, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkeme, o dönemdeki kararında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçuna ilişkin somut delilleri gerekçe göstermişti. 12 Mayıs itibarıyla verilen yeni kararla birlikte, Güney’in tutukluluk safhası sona ererek ev hapsi süreci başlamış oldu.