Mide kanaması geçiren ünlü şarkıcı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konser sonrasında, AFAD toplantısı için yola çıkan Levent, Ankara'da rahatsızlandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan ünlü şarkıcının, yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakıma alınan Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında dün akşam açıklama yapan AHBAP ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir."