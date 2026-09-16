Son Dakika | Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

“Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz”

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 22 Nisan 1945'te Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden 1967 yılında mezun olan Canar, aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı.

Birçok tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1983-1984 döneminde “Kanlı Nigar” oyunundaki çalışmasıyla İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği'nin “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

2014 yılında Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri kapsamında “Sanat Kurumu Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

Geleneksel Türk tiyatrosu ve ortaoyununun önemli temsilcilerinden biri olan Canar, birçok yerde bu alanlarda atölye çalışmaları düzenledi. Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev yaparken Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde Geleneksel Türk Tiyatrosu dersleri verdi.

Canar, televizyon ve sinemada “Kaynanalar”, “Eyvah Eyvah”, “Meddah” ve “Al Yazmalım” gibi yapımlarda yer aldı.

2000 yılından itibaren danışmanlık, yapımcılık, yönetmenlik ve stüdyo hizmetleri verdiği kişisel çalışmalarını kendi kurduğu şirket bünyesinde sürdürdü.

Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak çalışmalarını sürdüren Canar, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktaydı.