Son Dakika | Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya bugün gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun, ifade işlemi tamamlandıktan sonra test için Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, gözaltı kararının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"