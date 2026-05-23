Son Dakika | Şarkıcı Niran Ünsal gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklenmiş, 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında şarkıcı Niran Ünsal da yer aldı.

Burak Doğan'ın haberine göre, Niran Ünsal soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

Adliyeye sevk edilen ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildiği öne sürülen Mehmet Rahşan ise tutuklandı.