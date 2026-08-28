Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

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Dün gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, adliyeye sevk edildi.

Manifest grubunun ve Hypers ajansının kurucusu olan ünlü menajer Tolga Akış dün gözaltına alındı. Akış hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü menajer Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Tolga Akış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.”