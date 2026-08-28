Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Manifest grubunun ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi
Son Güncelleme:

Dün gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, adliyeye sevk edildi.

Manifest grubunun ve Hypers ajansının kurucusu olan ünlü menajer Tolga Akış dün gözaltına alındı. Akış hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü menajer Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Tolga Akış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.”

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Son Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltındaSon Dakika | Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manifest Adliye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro