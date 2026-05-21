Son Dakika | Gözaltına alınan Tan Taşçı serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mabel Matiz ve oyuncu Feyza Civelek'in de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Tan Taşçı da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"SERBEST BIRAKILDIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım."

Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğunu belirten Taşçı, "Yarın ve Cumartesi İzmir’de gerçekleşecek konserlerimizde görüşmek üzere" diyerek sözlerini noktaladı.