Son Dakika | Ahsen Eroğlu’nun uyuşturucu test sonucu çıktı

Hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçlamasıyla soruşturma yürütülen ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu'nun test sonucu ortaya çıktı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun raporunda ünlü oyuncuya ait kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Dosyada, Eroğlu’nun da suçlamaları reddettiği ve “hayatı boyunca hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadığını” beyan ettiği öğrenildi. Savcılık, “kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delil elde edilemediği” gerekçesiyle “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Son olarak Rüya Gibi dizisinin kadrosunda yer alan Ahsen Eroğlu, daha önce Deha, Menajerimi Ara ve Kuzgun gibi projelerde de yer almıştı.