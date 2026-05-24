Şarkıcı Simge Sağın, konuk olduğu YouTube programında üç ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sağın, katıldığı programda “İlk kez anlatıyorum” diyerek tanışma hikâyelerini samimi sözlerle ifade etti.

İlkay Şencan'ı “Ruh eşim” diye anlatan Sağın, "Ruh eşimi çok aradım ama sonunda buldum" dedi. Ayrıca İlkay Şencan’la 10 yıl önce tanıştıklarını ve yıllar sonra aşk yaşamaya başladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“O zaman hafızamda kalmayan biri yıllar sonra ruh eşim oldu. Başka başka insanlara aşık olduk, sevdik... Ama İlkay’la hayatımda eksik kalan güven duygusu tamamlandı. Müzik kampında ikinci kez tanıştık. Ben bir erkek için buradan Kadıköy’e gitmem. İlkay için dağlara çıktım. Aşkımız 14 Şubat’ta Uludağ’da başladı. Gözlerindeki samimiyete vuruldum.”

SEVGİLİSİNE ŞARKI YAZMIŞ

Öte yandan Simge Sağın İlkay Şencan'a bir şarkı hazırladığını açıkladı. Sanatçı, sevgilisinin hayatına güven duygusu ve pozitif bir enerji getirdiğini anlatarak, daha üretken olduğunu da ekledi. Sevgilisine bir şarkı yazdığını paylaşan Sağın şunları söyledi: