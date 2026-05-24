Simge Sağın yeni sevgilisi İlkay Şencan'ı öve öve bitiremedi
Şarkıcı Simge Sağın, DJ sevgilisi İlkay Şencan ile üç ay önce aşk yaşamaya başladı. Sağın, katıldığı programda sevgilisini övgü dolu sözlerle anlattı.
Şarkıcı Simge Sağın, konuk olduğu YouTube programında üç ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Sağın, katıldığı programda “İlk kez anlatıyorum” diyerek tanışma hikâyelerini samimi sözlerle ifade etti.
İlkay Şencan'ı “Ruh eşim” diye anlatan Sağın, "Ruh eşimi çok aradım ama sonunda buldum" dedi. Ayrıca İlkay Şencan’la 10 yıl önce tanıştıklarını ve yıllar sonra aşk yaşamaya başladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:
“O zaman hafızamda kalmayan biri yıllar sonra ruh eşim oldu. Başka başka insanlara aşık olduk, sevdik... Ama İlkay’la hayatımda eksik kalan güven duygusu tamamlandı. Müzik kampında ikinci kez tanıştık. Ben bir erkek için buradan Kadıköy’e gitmem. İlkay için dağlara çıktım. Aşkımız 14 Şubat’ta Uludağ’da başladı. Gözlerindeki samimiyete vuruldum.”
SEVGİLİSİNE ŞARKI YAZMIŞ
Öte yandan Simge Sağın İlkay Şencan'a bir şarkı hazırladığını açıkladı. Sanatçı, sevgilisinin hayatına güven duygusu ve pozitif bir enerji getirdiğini anlatarak, daha üretken olduğunu da ekledi. Sevgilisine bir şarkı yazdığını paylaşan Sağın şunları söyledi:
“Ona da şarkı yaptım. Onu tanıdıktan sonra o süreçte çok fazla şarkı yaptım. O dönemde gerçekten çok üretken oldum. Şimdi ise müziğe biraz ara verdim, kendime küçük bir mola tanıdım. Çünkü sürekli beste yapabilmek mümkün olmuyor."
