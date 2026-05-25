Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi!

Uzun süredir gözlerden uzak olan oyuncu Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile sessiz sedasız evlendi.

Almanya'da yaşamını sürdüren ünlü oyuncunun bu sürpriz evliliği, sosyal medyada paylaştığı düğün karelerinin ardından ortaya çıktı.

Sibel Kekilli, evlilik haberini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Düğün fotoğraflarını paylaşan Kekilli'ye binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

AZ SAYIDA KİŞİ KATILDI

Alınan bilgilere göre çift, gösterişten uzak, sadece aile üyeleri ve en yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü saç stilisti Jorg Oppermann da sosyal medya hesabından çiftin düğün pastasını kestiği mutlu anları "İkiniz için çok mutluyum" notuyla paylaştı.

Fatih Akın'ın yönettiği "Duvara Karşı" filmindeki "Sibel" karakteriyle çıkış yakalayan Kekilli, Game of Thrones dizisinde canlandırdığı rolle dünya çapında tanınmıştı.