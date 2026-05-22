Nazan Öncel'in Sezen Aksu için "dostluklar yalanmış, sahteymiş" demesinin ardından iki dostun arasının neden bozulduğu merak konusu olmuştu.

Bu süreçte Sezen Aksu sessizliğini korurken, küslüğün nedeni belli oldu. Gel Konuşalım'da konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikilinin arasını 'logo krizi' bozdu.

SEZEN AKSU ALBÜM KAPAĞINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

İddiaya göre Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun yeni albüm projesi için hazırlanan logoyu izinsiz paylaşınca ikili arasında ipler koptu. Sezen Aksu'nun bu yüzden albüm kapağını değiştirmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

İkili, yıllar sonra Erkekler De Yanar şarkısında düet yapmış, 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşan şarkının logosunda Sezen Aksu silüeti de yer almıştı.