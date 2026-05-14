Sevda Demirel yürürken ayağını kırdı! Korku dolu anları saniye saniye kamerada
Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sağ ayağı kırılan ünlü isim acı içinde kalırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, Beşiktaş'ta arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüş sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.
Yolda ilerleyen ünlü şarkıcı, dengesini kaybederek yere yığıldı. Sert bir şekilde yere düşen ünlü ismin, sağ bacağı kırıldı.
"AYAĞIM KIRILDI, YARDIM!"
Kaza anında yanında bulunan arkadaşı, cep telefonu kamerası ile o anları saniye saniye kaydetti.
Acı içinde yerde kalan Sevda Demirel, "Ayağım kırıldı, yardım! Kurtarın, doktor!" diye çığlık attı. Arkadaşları Demirel için ambulans çağırdı.
AYAĞI ALÇIYA ALINDI
Hastaneye kaldırılan Demirel, tedavisinin ardından taburcu oldu. Alçıya alınan ayağının fotoğrafını "Mahvoldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi