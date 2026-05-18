Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, evlilik yolunda ilk adımı attı ve dün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı.

Yüzüklerinin takılmasının ardından sosyal medya hesabından nişanlısıyla bir fotoğrafını paylaşan Görkem Duman, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık."

İyi dileklerini ve güzel temennilerini dile getiren herkese teşekkür ettiğini belirten Duman, "Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin" ifadelerini kullandı.

Sevcan Orhan ise aynı kareyi, Selami Şahin'in "Tanımam Senden Başka" şarkısı ve "17.05.2026" notuyla takipçileriyle paylaştı.